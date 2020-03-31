مينديز: الجميع كانوا يريدون شراء رونالدو وإبقاءه معاراً في سبورتنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف جورج مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حوار مع الصن البريطانية عن الدور المحوري الذي لعبه الإسكتلندي سير أليكس فيرجسون في بداية مشوار اللاعب وقال: «أنا أؤكد دوماً على أهمية المدرب ضمن عناصر أي صفقة انتقال وحالة كريستيانو رونالدو أكبر مثال على ذلك. كل الأندية كانت ترغب في الحصول عليه لكنهم كانوا يريدون إبقاءه معاراً في فريقه سبورتنج لشبونة موسماً قبل انتدابه. الوحيد الذي أراد أخذه فوراً هو فيرجسون وحينها لم يكن لدي شك بأن مانشستر يونايتد هو الخيار الأفضل». من جهته، كشف تشيزني حارس اليوفنتوس الإيطالي عن تكبد رونالدو كلفة شراء كمبيوتر آي ماك لكل واحد من زملائه بعد طرده من مباراة أمام فالنسيا الإسباني عام 2018 بمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب التحام مع جيسون موريلا مدافع فالنسيا وفقاً لقوانين المدرب اليجري. وقال تشيزني: «نعم، كلنا حصلنا على آي ماك في نهاية المطاف. ظل يجادلنا ويقول إنه ليس مخطئاً ولم يكن يستحق الطرد وبعد شهرين من الجدال استسلم واشترى».

ويسري قانون أليجري بشراء أجهزة تقنية أيضاً على كل لاعب يتأخر عن موعد التمرينات. وكشف تشيزني عن شرائه سماعات وأضاف: «كنت أظن أن اليوم كان ثلاثاء لكنه كان أربعاء واتصل علي المدرب. وصلت إلى الملعب بعد نصف ساعة وكان الجميع هناك متحمسين لتلقي هدية واشتريت لهم سماعات. نستطيع معرفة كرم اللاعب من قيمة الهدية ورونالدو كان كريماً». ووافق رونالدو على حسم 3.5 مليون استرليني من أجره السنوي من أجل دفع أجور العاملين في النادي كما تبرع مع وكيل أعماله ومواطنه مينديز لمستشفيات البرتغال في أزمة كورونا.