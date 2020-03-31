اتحاد الكرة يضع مرافقه تحت تصرف الجهات الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، تقرر وضع المرافق التابعة لاتحاد الكرة في إمارة دبي تحت تصرف الجهات المختصة في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم «كوفيد-19».

وتشمل المرافق المنطقة الطبية المجهزة بالعيادات المختلفة ومنطقة استقبال وقاعة انتظار وصيدلية وصالة رياضية تضم أحدث معدات التدريب وفندق الاتحاد الذي يحتوي على 32 غرفة فندقية مجهزة وقاعة اجتماعات كبرى وأخرى لتناول الوجبات إلى جانب 12 غرفة بسكن الاتحاد.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة: «إن دولة الإمارات من أفضل الدول التي تعاملت مع الوضع الصحي الراهن من خلال حزمة من القرارات والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير السلامة بالعالم إلى جانب المبادرات لمساعدة بعض الدول التي تأثرت بهذا الوباء».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «يأتي القرار استكمالاً للمبادرات التي نقوم بها في إطار حرصنا على المساهمة والوقوف مع الجهات المختصة بالدولة لحماية أفراد المجتمع».