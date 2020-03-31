23 يوليو 2021.. الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو، أن الموعد الجديد لها سيكون بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021، بعدما تم تأجيلها من صيف العام الحالي بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تقام الدورة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020. لكن اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية أعلنتا الثلاثاء الماضي تأجيلها بعد ضغوط من الاتحادات والرياضيين لإرجائها في ظل توقف النشاط الرياضي عالمياً بسبب «كوفيد-19».

وقال رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يوشيرو موري: «دورة الألعاب الأولمبية ستقام من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس 2021. دورة الألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) ستقام بين 24 أغسطس والخامس من سبتمبر».

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وأتى إعلان الموعد الجديد في يوم أكدت فيه اللجنة الأولمبية الدولية، أن لجنتها التنفيذية ستقعد اجتماعاً يتوقع أن يتم خلاله البحث بهذه المسألة.

وأوضح مسؤول في اللجنة الدولية لوكالة فرانس برس «اللجنة الأولمبية الدولية تتباحث دائماً مع لجنتها التنفيذية. ثمة اجتماع مقرر اليوم».

كما أتى كشف الموعد بعد ساعات من تأكيد موري نفسه أن المنظمين يدرسون الإيجابيات والسلبيات بشأن إقامة الألعاب في ربيع أو صيف 2021، مرجحاً أن يتم إعلان الموعد الجديد بشكل نهائي في وقت قريب.

وأشارت تقارير صحفية في الأيام الماضية إلى أن قرار التأجيل فتح المجال أمام دراسة احتمال إقامة الأولمبياد في الربيع بدلاً من الصيف، وتحاشي الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية اللتين تعرف بهما العاصمة اليابانية خلال فصل الصيف، ودفعتا إلى نقل سباق الماراثون من طوكيو إلى مدينة سابورو التي تتمتع بطقس معتدل خلال فصل الصيف.