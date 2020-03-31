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أوديشو يطالب لاعبي الجوية بمواصلة التدريبات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

طالب أيوب أوديشو المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي لاعبي فريقه بالاستمرار في التدريبات للمحافظة على الجانب البدني.
وقال أوديشو إنه على الرغم من حظر التجول المفروض في البلاد بسبب تفشي فيروس إلا أن ذلك لا يمنع من مواصلة التدريبات في المنزل للمحافظة على اللياقة البدنية فضلًا عن متابعة الوزن من خلال التغذية الصحية بالتشاور مع الجهاز الطبي للفريق. مبيناً أن هذا الإجراء يأتي كون أغلب اللاعبين هم خيرة لاعبي المنتخبات الوطنية ويجب أن يكون اللاعب جاهزاً للاستحقاقات المقبلة.
وكان اتحاد الكرة العراقي أعلن تأجيل دوري الكرة الممتاز حتى إشعار آخر.

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