هاري كين يلمح بالرحيل عن توتنهام ويؤيد إلغاء الدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه قد يرحل عن ناديه إذا لم يتطور مستواه في الطريق الصحيح في ظل رغبته في حصد الألقاب عاجلاً، وليس آجلاً.

وسجل كين 181 هدفاً مع توتنهام في كل المسابقات، وبمعدل نحو 30 هدفاً في الموسم الواحد منذ دخوله التشكيلة الأساسية في 2014، لكنه لم يحرز بعد أي لقب مع النادي اللندني.

ومدد مهاجم إنجلترا عقده مع ناديه لمدة ست سنوات في 2018 ما يعني أنه يرتبط بعقد حتى 2024 لكنه اعترف في فقرة «سؤال وجواب» عبر «إنستجرام» مع جيمي ريدناب محلل سكاي سبورتس، بأنه لا يضمن البقاء إذا لم يحقق توتنهام النجاح.

وقال كين، أمس الأول: سأحب توتنهام باستمرار، لكنها واحدة من الأشياء. لقد قلت باستمرار إذا لم أشعر بأننا نتطور كفريق، أو نسير في الطريق الصحيح، فلن أكون الشخص الذي يستمر هناك من أجل ذلك فقط، أنا لاعب طموح، وأريد أن أتطور، وأصبح أفضل. أريد أن أصبح لاعباً من المستوى الرفيع لذا الأمر كله يعتمد على ما سيحدث للفريق، وكيف سنتطور معاً، ليس من المؤكد أني سأبقى هناك إلى الأبد.

وقال كين إنه يؤيد إلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في حال استحالة استكماله بنهاية يونيو المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وأوقفت رابطة الدوري الإنجليزي النشاط الكروي حتى 30 إبريل المقبل، ومن المرجح تمديد فترة التوقف في الأيام القليلة المقبلة.

ومن المحتمل أن تقام مباريات الدوري الممتاز من دون جمهور في محاولة لإكمال الموسم بمجرد انتهاء العزل التام المطبق حالياً في بريطانيا.

وأوضح كين أنه لا يعتقد أن التأخر في إنهاء الموسم الحالي سيساعد أي شخص، خاصة إذا كان ذلك سيؤدي إلى تأخير انطلاقة الموسم المقبل.

من جانبه، رأى الألماني، إيلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، انه يجب منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حال عدم استكمال مبارياته.

ويجد ليفربول نفسه هذا الموسم أقرب من أي وقت مضى لإحراز اللقب بعد ثلاثين عاماً من الانتظار، إذ يتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن سيتي الذي خاض مباراة أقل. وكان يمكن للفريق الأحمر حسم اللقب في المباراة المقبلة التي كانت مقررة ضد جاره إيفرتون في المرحلة الثلاثين، بشرط خسارة سيتي أمام مضيفه بيرنلي.

لكن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع إلى تعليق المباريات بعد المرحلة 29.

واعتبر جوندوجان في مقابلة مع محطة «زد دي اف» الألمانية، إنه في حال عدم التمكن من إنهاء الموسم، ففريق مواطنه المدرب يورجن كلوب يستحق اللقب.

وقال: سيكون الأمر مقبولاً بالنسبة لي كرياضي، عليك أن تكون عادلاً.

واستبعد الدولي الألماني البالغ من العمر 29 عاماً، والفائز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين مع سيتي، أن يتمكن مع زملائه من استئناف التمارين الجماعية للفريق في نهاية إبريل.

وأوضح: صراحة، لا يمكنني تصور ذلك، ولا أعرف مدى واقعيته.

واعتبر جوندوجان أن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يواجهون خيارات صعبة، وقال: هناك آراء مختلفة، ومن الواضح أن الأندية التي قدمت موسماً جيداً، لا ترى تأجيل إلغاء الموسم الآن أمراً جيداً، وفي الجهة الأخرى، فإن الفرق التي لم تقدم مستوى جيداً، أو يهددها خطر الهبوط، فمن الواضح أن الإلغاء يناسبها.

وأعلن جوندوجان أنه مستعد لتخفيض أجره إذا ما اتبعت الأندية الإنجليزية سياسة فرق أخرى قامت بهذه الخطوة، مثل ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، ويوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي.

وأوضح: بالطبع اعتقد أنه لا بأس بذلك، هذا غني عن القول، لكن لم تجر أية مناقشة في إنجلترا في الموضوع بعد.