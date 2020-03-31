شكرا لقرائتكم خبر عن كندا توقف الكشف عن المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المركز الكندي لنزاهة الرياضة أمس الأول: إنه أوقف برنامج الكشف عن المنشطات حتى إشعار آخر استجابة لتوصيات الحكومة بتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان المركز الكندي أنه يجب على الرياضيين مواصلة تقديم معلومات بشأن أماكن وجودهم وأن يكونوا تحت أمر مسؤولي برنامج الكشف عن المنشطات الكندي.

وقالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات السبت إنها أوقفت عمليات الكشف عن المنشطات مؤقتاً استجابة لتوصيات حكومية أيضاً لمكافحة انتشار الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندا توقف الكشف عن المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.