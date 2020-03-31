شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين تنتظر قرار «الفيفا» وتدعو إلى ورشة عمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عقدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أمس اجتماعها الأول عن بعد، برئاسة هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث تم وضع الخطوط العريضة من أجل مواكبة متطلبات وقرارات المرحلة الحالية التي تعيشها كرة القدم في ظل انتشار فيروس كورونا.

حسم مسؤولو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القرار الأهم باتخاذ قرار «تأجيل الحسم»، حتى تصدر من الاتحاد الدولي للعبة تعليمات أو توصيات أو حتى قرارات تتعلق بمصير عقود ورواتب اللاعبين خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم.

وينتظر مسؤولو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القرار الدولي، من أجل الدعوة بعدها لعقد ورشة عمل بمشاركة ممثلي ومندوبي الأندية سواء على مستوى المحترفين أو أندية الدرجة الأولى.

كما قررت اللجنة تعيين يعقوب العلي المتحدث الرسمي للجنة.

مشاورات

على الجانب الآخر، لا تزال قضية «مصير الموسم» تسيطر على الأجواء الكروية خاصة مع دخولنا الأسبوع الثالث من مرحلة التوقف، بعدما كانت آخر مباريات الجولة 19 قد لعبت في الرابع عشر من مارس الحالي.

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ووسط استمرار توقف النشاط بسبب الفيروس الذي تسبب في إيقاف عجلة النشاط الكروي محلياً وقارياً وعالمياً، بدأت المشاورات والاتصالات بين القائمين على اللعبة تأخذ حيزاً كبيراً، خاصة لو استمر توقف النشاط إلى ما بعد منتصف إبريل المقبل.

وقد يكون التوجه الأبرز حتى الآن، إصدار قرار ب«إلغاء الدوري»، وإنهاء الموسم الحالي 2019-2020، وهو القرار «المر» الذي تدرك رابطة المحترفين أنها قد تجبر على اتخاذه بناء على مشاورات مع الأندية الأعضاء، وبعد التنسيق مع «الجهات المسؤولة» حول السلامة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإداريين أو حتى الجماهير، خاصة أن صدور عودة النشاط لن يكون قراراً ذاتياً من القائمين على اللعبة أو مسؤولي الأندية.

ويتولى مسؤولو الأندية حالياً تقييم المرحلة، وانتظار مسار الأمور، خاصة مع القرار المنتظر بتقليص العقود والرواتب، وهي الأزمة التي بدأت تعانيها أندية العالم، مما أجبر العديد منها على التشاور مع اللاعبين من أجل التوصل إلى اتفاق ودي يسمح للأندية بخصم 30% من قيمة العقود، وهي خطوة نفذها نادي يوفنتوس الإيطالي العريق وساهمت في توفير 90 مليون يورو، كما عادت بالفائدة على قيمة أسهم النادي التي سجلت ارتفاعاً في الساعات الأخيرة.

المنتخبات اليوم

تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة يوسف حسين السهلاوي اليوم اجتماعها الأول عن بعد، وذلك من أجل وضع التوصيات التي سترفع إلى مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقرر غداً الأربعاء.

وسيكون على طاولة المجلس العديد من التوصيات الحاسمة، والتي تتعلق بمصير المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني يوفانوفيتش، ومعه الجهاز الإداري.

كما ستبحث اللجنة مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات كافة، وبرنامج المشاركات الخارجية الذي قد يتأثر بالسلب أو حتى يتبدل قياساً إلى تأثيرات فيروس كورونا عالمياً.