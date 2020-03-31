علي بن حيدر: رياضيو بناء الأجسام يدعمون «التعقيم الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد علي عبد الله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ببرنامج التعقيم الوطني الذي تنفذه وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وقال إنه مهم للمساهمة في تأمين الصحة والسلامة العامة لأبناء المجتمع، مبيناً أن البرنامج يعزز من جهود الدولة في الحد من انتشار الجائحة، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، ويُسهم في ضمان بيئة صحية وآمنة في مختلف المنشآت والمرافق.

وشدد علي بن حيدر على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الجهات المختصة أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة، وأكد أن برنامج التعقيم الوطني يضمن سلامة جميع المرافق، ومن ضمنها المنشآت الرياضية، مبيناً أن الأندية الرياضية عملت على تعقيم الملاعب والصالات الرياضية المخصصة للتدريبات. وتوجه بالشكر إلى الكوادر الطبية وجميع المشاركين في تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وقال إنهم ضمن خط الدفاع الأول لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وقال: «تم توجيه رياضيّي بناء الأجسام والقوة البدنية في الدولة بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها الجهات الرسمية، بما يُسهم في الحفاظ على الصحة، وتم إغلاق الصالات الرياضية الخاصة ببناء الأجسام في وقت مبكر».

وأضاف: «رياضيو بناء الأجسام يدعمون برنامج التعقيم الوطني، وهم حريصون على السلامة العامة، هم يمارسون الرياضة في منازلهم، ويعلمون جيداً ضرورة التعقيم الدوري على معدات التدريب التي تستخدم داخل المنزل».