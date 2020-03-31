شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: لاعبو برشلونة مستعدون لخفض رواتبهم 70% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي استعداد لاعبي برشلونة لتخفيض جزء كبير من رواتبهم، حتى يتمكن موظفو النادي من الحصول على أجورهم كاملة، في ظل تفشي فيروس «كورونا» الذي أدى لتوقف كافة المسابقات، وأكد ميسي عبر بيان نشره عبر حسابه الخاص على «إنستجرام»، أن جميع اللاعبين وافقوا على تخفيض أجورهم بنسبة 70%، مع استمرار توقف النشاط.
وأضاف: «حان الوقت للإعلان أنه إلى جانب تخفيض أجورنا بنسبة 70% في فترة الطوارئ، سنسهم أيضاً في ضمان حصول موظفي النادي على 100% من أجورهم، ما لم يتغير الوضع الحالي. السبب وراء عدم إعلاننا ذلك، هو حاجتنا لإيجاد حلول حقيقية لمساعدة النادي، وكل من تأثر بهذا الوضع».
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