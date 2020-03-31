عمير سعيد: تماريني متواصلة بالمنزل استعداداً لمنافسات 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من ابتعاده القسري عن مراكز الرياضات المائية، وتأجيل البطولات المحلية والدولية التي كان يتطلع إلى خوضها هذا العام، لم يشعر عمير سعيد بالإحباط، بل قرّر استثمار الوقت الضائع بأفضل طريقة ممكنة، فبطل الويك بورد الإماراتي يواظب منذ الآن على التمارين المنزلية؛ ليكون جاهزاً لحصد ألقاب جديدة فور عودة المنافسات، وهو خصّ زملاءه كما جمهوره ببعض النصائح على هذا الصعيد.

كل المنافسات التي كان عمير سعيد يعتزم خوضها هذا العام، ومن بينها بطولة الاتحاد الدولي للتزلج المائي والويك بورد وبطولة لانجنفلد المفتوحة، تم تأجيلها إلى العام المقبل، ويقول سعيد: «كنت أتطلع فعلاً للمنافسة في هذه البطولات، لكنّ سلامتي تأتي في الدرجة الأولى، وأضع نصب عينيّ المشاركة في كلا الحدثين في 2021».

وهذا التأجيل والابتعاد بالتالي عن المنافسات قد يكون له أثر على لياقة أي رياضي وأدائه، أما النسبة إلى سعيد، فهو سيضطر كذلك للتوقف عن التدريب: «نظراً إلى أنني أمارس رياضتي في المراكز المخصصة لها، لا أستطيع خوض التمارين بسبب الظروف الراهنة»، ويضيف: «نحن نمضي معظم أوقاتنا في مراكز التزلج المائي، واليوم أصبحنا نعد الأيام في انتظار العودة إليها».

غير أن الابتعاد المؤقت عن الويك بورد لا يعني التوقف عن ممارسة الرياضة، وهو ما يؤكده ابن ال22 عاماً قائلاً: «أحاول أن أستثمر وقتي بأفضل شكل ممكن، من خلال البقاء في المنزل مع عائلتي، وممارسة التمارين يومياً حرصاً على الحفاظ على لياقتي وقوتي البدينة، على أمل أن أعود، عندما تتيح الظروف ذلك، إلى إكمال مسيرتي من حيث توقفت على لوح الويك بورد».