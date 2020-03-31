سمارت يتعافى من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ماركوس سمارت، لاعب بوسطن سلتيكس أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه لم يعد يشعر بأي عوارض.

وأصيب سمارت بفيروس «كوفيد-19» قبل 10 أيام وقال على حسابه على تويتر: شفيت قبل يومين. لقد أكدت لي السلطات الصحية في ماساتشوستس هذا الأمر. وأضاف: شكراً لكم جميعاً على رسائلكم وصلواتكم، وأقول إلى جميع المصابين بهذا الفيروس لا تقوموا بأي مخاطرة. لنبق متحدين من خلال البقاء متباعدين.

وسمارت هو أحد 14 لاعباً يدافعون عن ألوان أندية في الدوري الأمريكي للمحترفين، أصيبوا بفيروس كورونا من أشهرهم نجم بروكلين نتس كيفن دورانت، والفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل من يوتا جاز.