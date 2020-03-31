نادي الثقة يعقم منازل أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بادرة طيبة من اللجنة الاجتماعية بنادي الثقة للمعاقين وضمن برنامج «تواصل بلا حدود»، قام نادي الثقة بتعقيم منازل أعضاء النادي من ذوي الإعاقة وتقديم المطهرات اللازمة حرصاً من إدارة النادي على توفير الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى مد جسور التعاون والتواصل مع أولياء أمور الأعضاء من ذوي الإعاقة وإدارة النادي لبحث الحالات الاجتماعية للأعضاء وتلبية احتياجاتهم، مشيراً إلى أن إدارة النادي حريصة على تقديم الرعاية والدعم لأعضاء النادي في كافة المجالات منها توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق تعقيم منازل الأعضاء وتقديم مواد الوقاية والتعقيم لهم في إماراتي الشارقة وعجمان بجانب وتقديم النصائح والتعليمات اللازمة لأولياء الأمور لتعزيز وقاية أبنائهم من أصحاب الهمم.