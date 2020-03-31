شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق في حادث بسيارة جريليش والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الشرطة الإنجليزية تحقيقاً بعد تعرض سيارة الرنج روفر التابعة لنجم أستون فيلا الإنجليزي جاك جريليش لأضرار بسيطة وهي متوقفة في موقف سيارات بضاحية برمنجهام.

يظهر جريليش في صورة ملتقطة من موقع الحادث بنعل واحد فيما يحمل الشخص الواقف بجواره الفردة الثانية وتبين أنه اللاعب المعتزل توني كابالدي.

وكان الاثنان خارجين من مبنى يملك فيه زميلهما السابق في النادي روس ماكورماك شقة فارهة لكن جريليش وماكورماك امتنعا عن التعليق خصوصاً مع فرض الحجر المنزلي على الجميع حالياً.

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