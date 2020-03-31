خطة شاملة لتطوير التحكيم في 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها الأول عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي، وبمشاركة سالم عبد الله الشامسي نائب رئيس اللجنة، وصالح المرزوقي، وإبراهيم يوسف المنصوري، وحمد حسن بن حنيفة، وعوض مسري الظاهري، وفاطمة سيف العامري، أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب مسؤول المقيمين والمحاضرين، ومحمد العشماوي مقرراً.

ووافقت اللجنة على تفعيل اللائحة المالية الخاصة بالخصومات والعقوبات للحكام فور استئناف النشاط الرياضي وعمل بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وأوصت باستمرارية التواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم نحو الاستعانة بمحاضرين دوليين خلال الدورات التدريبية والمعسكرات الداخلية والخارجية وورش العمل. وكلفت اللجنة إدارة الحكام بتقديم خطة عمل شاملة ومتكاملة لتطوير سلك التحكيم خلال الأربع سنوات المقبلة.

ورفعت اللجنة توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماد نتائج 28 حكماً مستجداً، كما رفعت توصية أخرى باعتماد ترقية 9 حكام من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، و6 حكام من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية، و6 حكام من المستجدين للدرجة الثالثة.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لإدارة العمل الفني لحكام الفريق الأول وحكام المجموعة الثانية ومقيمي الحكام، بالإضافة لفريق عمل لحكام المراحل السنية، وفريق عمل لحكام كرة قدم الصالات والشاطئية، وفريق عمل للحكمات.