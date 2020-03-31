مصير الدوري ويوفانوفيتش في مهب الريح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

حسمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القرار الأهم، باتخاذ قرار «تأجيل الحسم»، حتى تصدر من الاتحاد الدولي للعبة تعليمات أو توصيات أو حتى قرارات تتعلق بمصير عقود ورواتب اللاعبين، خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم.

ولا تزال قضية «مصير الموسم» تسيطر على الأجواء الكروية، خاصة مع دخولنا الأسبوع الثالث من مرحلة التوقف، بعدما جرت آخر مباريات الجولة 19 في الرابع عشر من مارس الحالي.

وهناك مداولات كثيرة بخصوص«إلغاء الدوري»، وإنهاء الموسم الحالي ، وتدرك رابطة المحترفين أنها قد تجبر عليه بعد التشاور مع الأندية الأعضاء والمعنيين ، كما أصبح مصير الصربي يوفانوفيتش في مهب الريح أيضا بسبب الأزمة وامتدادها .