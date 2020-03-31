اجتماع عن بُعد لـ «تنفيذية الجوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعها الثالث لعام 2020 عن بعد، بمشاركة فهد علي الشامسي، الأمين العام، ومديري الإدارات: محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية.

وتطرق الاجتماع لسير الخطط والبرامج التي يتبناها الاتحاد لعام 2020، إضافة لتقييم مبدئي لمنظومة العمل عن بعد.

Advertisements

وأوضح فهد الشامسي، أن فريق عمل الاتحاد أثبت قدرته على تجاوز مختلف الصعوبات، والتحديات، ومرونة عالية في التأقلم مع التغييرات. وقال: «نؤكد التزامنا في الاتحاد بمواصلة الأعمال والبرامج وفق الخطط الموضوعة، مع التقييد في الوقت نفسه بتوجيهات القيادة الرشيدة، من حيث الحث على الالتزام بالبقاء في المنزل. وبالطبع، نشدد على التواصل الفعال، والبنّاء، مع مختلف الكوادر في الاتحاد، إذ إنه الأساس في التغلب على مختلف المصاعب، وضمان جاهزيتنا لاستمرار الأعمال في جميع الظروف».

وأكد الشامسي خلال الاجتماع على توجيه مختلف الأندية في الدولة للتواصل مع لاعبيها بشكل مستمر، وتطوير برامج الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها في المنزل بهدف تمكين اللاعبين من الحفاظ على مستويات لياقتهم، وقدراتهم العالية.

وأوضح طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، أن فريق الاتحاد استكمل حتى الآن 70% من عملية إعادة رسوم التسجيل للرياضيين الذين سجلوا للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بعد قرار تأجيلها.