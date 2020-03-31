الأهلي يرفع راتب فايلر إلى 200 ألف دولار شهرياً لتجديد عقده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

استقر مسؤولو النادي الأهلي على رفع راتب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال، من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التي يقودها محمود الخطيب، رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة.

كشف مصدر مسؤول أن إدارة الأهلي استقرت على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهريًا على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10% في الموسم بعد المقبل، ورحّب فايلر بتجديد عقده مع النادي خلال مفاوضات «جس النبض» التي تمت بينه وبين مسؤولين في الإدارة الحمراء على فترات مُتباعدة خلال الأسابيع الماضية، لكنه ينتظر التفاوض الرسمي من أجل الاتفاق على بعض النقاط والأمور الخاصة بالعقد الجديد، ويتولى محمود الخطيب رئيس النادي هذا الملف بشكل شخصي وسيقوم بالتفاوض المباشر مع المدرب السويسري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم آخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري خاصة أن إدارة الأهلي ترى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الآن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حاليًا وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما خسر لقب السوبر المحلي (نسخة 2020) مؤخرًا أمام الزمالك بضربات الجزاء.

من ناحية أخرى، حرص مسؤولو الزمالك على غلق ملف الدولي التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، لاعبي الفريق بعد الأنباء الكثيرة المترددة حولهما في الفترة الأخيرة حيث شددت الإدارة البيضاء على أنها تتمسك بالقوام الأساسي بالفريق.

وأكد مسؤولو الزمالك أنه لا توجد نية للتفريط في جهود أي لاعب خاصة فرجاني ساسي الذي سبق وأكد للإدارة البيضاء أنه يرفض الرحيل عن قلعة ميت عقبة سوى في حال وجود رغبة من جانب إدارة النادي بشأن رحيله عن الفريق، لتؤكد إدارة الزمالك له أنه لا توجد نية حول رحيله ويحرص اللاعب على التواصل في الوقت الحالي مع الجهاز الفني وإدارة الكرة لتواجده في تونس حيث يخوض تدريباته في المنزل بشكل منتظم، نظراً لتوقف النشاط في التوقيت الحالي لتجنب انتشار فيروس كورونا.