تحكيم في الملاعب وكفاح بالمستشفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يتطلب العمل في مجال التحكيم في إسبانيا جهوداً كبيرة فما بالك مع العمل في مجال التمريض كما يحصل مع 3 سيدات هن ايرجاريتز فيرنانديز وإيلينا بيلايز وجوديت رومانو.

تعمل ايلينا بيلايز قابلة في مستشفى ريو كاريون في فالنسيا وتقود طاقم التحكيم في دوري الدرجة الأولى للسيدات وفي ظل أزمة كورونا تبعث برسالة إيجابية وتقول: «سنتغلب على المحنة بالتفاؤل والصبر». جوديت من جانبها، مساعدة حكم في الدرجة الثانية وتعمل ممرضة تخدير وإنعاش في مستشفى سنترال يونيفرسيتي في أوفيدو. وتقول جوديت التي تغلبت على سرطان الغدد اللمفاوية: «نحن فريق واحد وسوف ننتصر بالتأكيد». أما ايرجاريتز فيرنانديز فتعمل في ريكالد هيلث سنتر في بلباو منذ 5 سنوات وتقود مباريات دوري السيدات بالليجا ومساعدة حكم في الدرجة الثانية والثالثة للرجال وتعلق: «نعمل بشكل متواصل وأحياناً تحت ضغط كبير لذا ساعدونا بالبقاء في منازلكم، عملي في المشفى يتضمن فحص المرضى الذين يعانون من سعال وحمى وتحليل الأعراض المرضية. لست امرأة خارقة، أقوم فقط بجزء من العمل مثل الجميع».

واعترفت ايرجاريتز التي تعمل في المهنة منذ عامين بتعرضها لإهانات وتضيف: «ربما في عالم كرة القدم يمكن البوح بما تتعرض له الحكم لكن في مجال التمريض علي تحمل إهانات البعض وتنظيم الأشخاص غير الراغبين في الوقوف بالطابور لأنهم يعتقدون أن حالتهم أسوأ من غيرهم. الشيء الوحيد الذي يفصلني عن عالم المرض هو الرياضة وأشتاق كثيراً للمباريات». وأكدت ايرجاريتز حرص اتحاد الكرة على استمرار تطويرهن وقالت: «يرسل إلينا الاتحاد أشرطة فيديو ويطلب منا توضيح القرارات كما نخضع لاختبارات بدنية وفق الأجهزة المتوفرة في المنزل».