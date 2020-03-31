النصر والهلال يقرران بقاء بيتروس وغوميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لجأت الأندية السعودية المحترفة إلى تفعيل بند تمديد العقد مع لاعبيها المهمين مع قرب انتهاء عقودهم الحالية وصعوبة التنبؤ بمصير العقود وفترات التسجيل للموسم المقبل في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب ظروف تفشي الفيروس التاجي covid-12 على مستوى العالم.

من بين الأندية المستفيدة من البند غريما العاصمة النصر والهلال حيث قرر الأول تفعيل البند مع المحور البرازيلي بيتروس 2012 وبالمثل فعل الثاني مع المهاجم الفرنسي غوميز، في حين تحرك التعاون للإبقاء على الكاميروني تاوامبا، وخاطب الاتفاق نظيره الأهلي المصري لتفعيل بند شراء عقد المهاجم المغربي وليد أزارو.

ولا تزال الأندية بشكل عام تنتظر ما يصدر عن وزارة الرياضة واتحاد الكرة بشأن الميزانيات الجديدة لما تبقى من الموسم الكروي والموسم المقبل.