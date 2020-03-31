مكتشـف جريزمان يؤكد تعاسة بطل العالم.. وتشافي يتجاهله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد إيريك أولهاتس مكتشف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان (29 عاما) مهاجم برشلونة أن من الواضح للجميع أنه تعيس في ناديه الجديد. رصد أولهاتس موهبة بطل مونديال 2018 في سن ال 13 بمدينة ماكون الفرنسية ودبر له تجربة في ريال سوسييداد الإسباني حيث لعب له في 2001 وسجل 52 هدفاً قبل انتقاله لأتلتيكو مدريد ثم برشلونة مقابل 120 مليون يورو في الصيف. وقال أولهاتس: «يمكنني تفهم رغبته باللعب في برشلونة فبرشلونة هو برشلونة ولا يمكن رفضه. لاعبون آخرون وأصدقاء قالوا له إن أسلوبه يناسب الفريق الكتالوني وإنه سيتأقلم سريعاً على طريقة التيكي تاكا لكنني شخصياً لا أحب أداءه هذا».

وتابع أولهاتس: «يمكن إدراك وجود مشاكل وأنه لا يستمتع باللعب، أشعر بالألم لأنني أعرف أن بوسعه تقديم المزيد لكنه لا يستطيع الإفصاح عن حاله. حاول حل مشاكله دون التفوه بكلمة». وختم أولهاتس الحديث عن نجمه الذي سجل 8 أهداف فقط في 26 مباراة: «يبدو أنه لا يستلم ما يكفي من التمريرات الحاسمة من زملائه أو من ميسي».

من جهته، تجاهل أيقونة برشلونة تشافي (40 عاماً) ذكر جريزمان على هامش حديثه عن التشكيلة المثالية لبرشلونة وقال: لو كنت مكان مدرب برشلونة لاشتريت أجنحة، لاعبين من أمثال نيمار. لا أعرف إن كان سانشو جناح بوروسيا دورتموند سيكون مناسباً من الناحية المجتمعية لكن من الناحية الكروية لا يوجد لدي أدنى شك بأنه سيكون صفقة مذهلة. برشلونة يملك لاعبي وسط رائعين لكنه يفتقر لأجنحة مثل التي يملكها بايرن ميونيخ. لا يحتاج برشلونة لكثير من اللاعبين الجدد فقط سانشو وجنابري جناح بايرن ميونيخ.

وعن إمكانية توليه تدريب الفريق قال تشافي الذي رفض عرضاً قبل تعيين سيتين مدرباً: «أحب العمل مع أشخاص يثقون بي ويوفون بوعودهم، لا يمكنني تحمل وجود أجواء مسمومة بالقرب من غرفة الملابس. أتحدث هنا عن أشخاص أوفياء من أمثال كارليس بويول الذي كان كابتن الفريق أو جوردي كرويف ابن أسطورة النادي يوهان كرويف الذي يملك مهارات التفاوض ولديه خبرة كبيرة من العمل سكرتيراً فنياً. وتابع تشافي حديثه عن الجوانب الفنيةوقال: معظم لاعبي الفريق استثنائيون، جوردي ألبا أفضل ظهير أيسر في العالم وسيرجيو بوسكيتس أفضل مدافع وسط وليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم. إذا أضفنا لهؤلاء لويس سواريز وفرينكي دي يونج وآرثر ميلو، الذي هو من اللاعبين الذين يمكنهم النجاح في برشلونة على مدى 10 سنوات، يكون أساس الفريق جيداً.