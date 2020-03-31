أول لاعب ياباني يصاب بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم أمس الإثنين إصابة مدافعه الياباني الدولي جوتوكو ساكاي بفيروس كورونا ليصبح بذلك أول لاعب في هذه البطولة تصيبه العدوى. ولعب ساكاي 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان وفي البداية اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة الأربعاء الماضي.

وفي المستشفى في اليوم التالي شخصت حالته على أنها التهاب حاد في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي.