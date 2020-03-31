شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يعرض قميص 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض نادي ريال مدريد الإسباني قميص موسمه المقبل 2020-2021 مع الراعي ل 7 سنوات طيران الإمارات باللون الأبيض لمبارياته في معقله سانتياجو برنابيو وباللون الوردي لمبارياته خارج قواعده علاوة على قميص التمرينات الذي يبدو بخطوط النمر على أرضية باللون الأزرق. المميز في هذه التشكيلة من القمصان وجود حافة في الكم تعرف ب «طبعة الحيوان».

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