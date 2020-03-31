شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة في صيف 2021 إلى العام 2022، وذلك إفساحاً في المجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو. وكان منظمو الدورة الأولمبية التي كانت مقررة في صيف 2020، قرروا إرجاءها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا. وأمس أعلن المنظمون أن الموعد الجديد هو في الفترة بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.

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