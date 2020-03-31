شكرا لقرائتكم خبر عن بيع منشفة لكوبي براينت بـ 33 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت منشفة استعملها أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في يناير الماضي، في آخر مباراة رسمية له أقيمت في إبريل 2016 بأكثر من 33 ألف دولار، كما أعلنت شركة المزاد العلني «ايكونيك اوكشينز» الأمريكية أمس الأول.
وكشفت الشركة أن المنشفة البيضاء لكوبي براينت بيعت بمبلغ 33,077,16 ألف دولار، كما حصل المشتري أيضاً على تذكرتين مستعملتين من تلك المباراة.
وقال رئيس شركة المزاد جف وولف إن المشتري يملك مجموعة من المقتنيات المرتبطة بلوس أنجلوس ليكرز، موضحاً إنه مشجع شغوف لليكرز ومشروعه المقبل هو إنشاء متحف في ولاية كاليفورنيا.
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