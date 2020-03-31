شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي الطاولة» يعلق مسابقاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة أمس الأول تمديد تعليق مسابقاته حتى 30 يونيو المقبل، وتجميد التصنيف العالمي لشهر مارس بسبب تطور انتشار فيروس كورونا.

وكتب الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي: بسبب الشك المستمر الناجم عن جائحة كوفيد-19 وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة تعليق جميع الأحداث والأنشطة التي تتطلب التنقلات الدولية حتى 30 يونيو المقبل وتجميد التصنيفات العالمية لشهر مارس.

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