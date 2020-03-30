شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: نفتقد كرة القدم وسنعود أقوى وأطيب وأسمن قليلًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة لجماهير النادي في إطار حملة النادي لحثهم على البقاء في منازلهم، مؤكدًا افتقاده لكرة القدم.
وقال «جوارديولا»: «نحن نفتقد كرة القدم، نفتقد الحياة التي حظينا بها قبل أيام قليلة مضت، ولكن الآن هو وقت الاستماع، أن نتبع علمائنا وأطبائنا وممرضينا».
وأضاف الإسباني في رسالته لجمهور مانشستر سيتي: «أنتم عائلتي الكروية، ونحن سنفعل كل شئ ممكن لنجعلكم تشعرون بتحسن».
واختتم مدرب السيتيزنز رسالته لجماهير فريقه قائلًا: «سنعود من ذلك أقوى وأفضل وأطيب وأسمن قليلًا. ابقوا بالداخل وابقوا آمنين».
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