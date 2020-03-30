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راتب شهر يحمي الاتحاد من فسخ عقود اللاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

​تنوي إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي صرف راتب شهر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم من محترفين محليين وأجانب، ولا سيما أن المتأخرات شارفت على مضي ثلاثة أشهر.

ويعني صرف راتب شهر تقلص المتأخرات إلى شهرين فقط مما يمنع أي محترف من طلب فسخ عقده من طرفه بما يتوافق مع لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما فعل المحترف الأرجنتيني إيمليانو فيتشوفي في نوفمبر 2019 وطلب فسخ تعاقده نتيجة وصول متأخراته إلى 3 أشهر.

على صعيد آخر أكدت لـ»مكة» مصادر قريبة من أصحاب القرار في النادي، أن جل اهتمام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو كاريلو في الفترة الحالية ينصب على متابعة اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين الذين شاركوا معه منذ توليه دفة الإدارة الفنية في فبراير الماضي.

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وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع اللاعبين الذين لا يشاركون مع كاريلي خلال الفترة الماضية يواصلون تأدية تدريباتهم المنزلية بشكل يومي للمحافظة على لياقتهم البدنية تأهبا لأي قرار يقضي بعودة الأنشطة الرياضية من قبل وزارة الرياضة.

من جهة ثانية، ​أكد نجم وسط الفريق الأول، الدولي عبدالإله المالكي حاجة فريقه إلى الاستقرار الإداري والفني للمنافسة بقوة على الاستحقاقات التي يشارك بها.

وأشار المالكي إلى أن استمرار المدير الفني الحالي، البرازيلي فابيو كاريلي على قمة الهرم الفني للموسم المقبل سيكون له الأثر الإيجابي على الفريق من حيث المستوى والنتائج لما يمتلكه المدرب من فكر فني مميز تعرف عليه خلال تدريبه في وقت سابق بنادي الوحدة ثم الاتحاد حاليا.

وعن انتقاله إلى الاتحاد قادما من الوحدة، قال «لقد كان بمثابة حلم سعيت للوصول إليه خلال السنوات الماضية، ثم جاءت الفرصة المناسبة في هذا الموسم ليتحقق حلمي، كما أنني تلقيت عرضا ماليا يفوق عرض نادي الوحدة ليتحقق حلمي بعرض مالي أفضل».

​وعن كيفية قضاء فترة إيقاف الأنشطة الرياضية في الفترة الحالية كإجراء احترازي نتيجة تفشي جائحة كورونا، أوضح المالكي استمرار التواصل مع الجهاز الفني لأخذ التعليمات المهمة وعدم الانقطاع عن التدريبات للمحافظة على أكبر قدر ممكن من الجاهزية البدنية واللياقية.