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رازفان يقود الهلال عبر Skype

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

اتخذ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو خدمة Skype وسيلة للتواصل مع لاعبي الفريق يوميا لمتابعة سير التدريبات التي يؤدونها في منازلهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضي حاليا ضمن الاحترازات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال رازفان لوشيسكو في الحوار الحصري لإذاعة سبورت مترو بوليس اليونانية»ليدنا 3 مدربين للياقة البدنية في الفريق، تم توزيع اللاعبين إلى مجموعات، وكل مدرب يتابع ويشرف على مجموعة من خلال Skype، وهذه الطريقة ليست بالجديدة، إذ سبق أن تعاملت معها إبان إشرافي على تدريب فريق باوك اليوناني».

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ووصف لوشيسكو الوضع الراهن بالصعب، رغم إبدائه ثقته في حرص اللاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم فقدان كم كبير من مخزونهم اللياقي.

وعن الفترة الزمانية التي يحتاجها إلى إعادة الفريق إلى عهده السابق لخوض المباريات أجاب «إذا توقفنا شهرا، فسنحتاج إلى 5 أسابيع للتحضير لما تبقى من مباريات الموسم»، مؤكدا وجود رغبات في استكمال دوري المحترفين لأسباب مالية منها الرعاية والتسويق.

كما أبان لوشيسكو للإذاعة اليونانية أنه للمرة الأولى يصادف توقف تعليق الموسم الرياضي في وسطه، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على متابعة بعض المباريات، منها مباريات فريقه السابق باوك اليوناني ضد أولمبياكوس قبل توقف النشاط اليوناني، وما يحدث في الفريق من تطورات.

وأضاف «أحاول أن أستفيد من فترة توقف النشاط الكروي الحالية في كيفية تجهيز فريقي للاستحقاقات المقبلة».