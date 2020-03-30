شكرا لقرائتكم المصرى يفرض عقوبة 50 ألف جنيه على أى لاعب يخرج من منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فرض 50 ألف جنيه غرامة فورية على أى لاعب يخرج من منزله بعيدا عن الظروف الضرورية لقضاء الحاجة فقط خوفا من وباء كورونا المنتشر بالعالم فى الوقت الحالى .

وأكد مصدر مقرب من مجلس الإدارة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى طلب وضع مبلغ مادى كبير من اجل فرض حظر كامل على اللاعبين سواء المحليين او الأفارقة للحفاظ عليهم والبقاء فى منازلهم حتى عودة النشاط الرياضى .

قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعليق كافة الأنشطة الرياضية بالنادى حتى 14 أبريل المقبل، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بمد تعليق النشاط الرياضى لنفس الموعد.

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كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تعليق النشاط الكروى بجميع درجات المسابقات لمدة 15 يوم تنتهى فى نهاية شهر مارس الجارى، إلا أنهم عادوا وقرروا مد الفترة إلى 14 أبريل المقبل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب تفشى مرض كورونا الذى أصاب العالم كله.

وأوصى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بالاستغناء عن الإيفوارى شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة نظرًا لعدم الحاجة إليه وعدم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الرياضى.