شكرا لقرائتكم محمد طلعت: خناقة غالي سبب رحيلي عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد طلعت لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، أن حسام غالي كان سبباً في رحيله عن الاحمر.
وقال طلعت خلال تصريحات إذاعية: "رحلت عن الاهلي بسبب أزمتي مع حسام غالي خلال المران، وبعدها عاقبوني وتدربت مع الناشئين"
واردف: خرجت للاعارة مع الاتحاد السكندري وبعد ذلك وصل لي عرض من التضامن الكويتي وبالفعل انضممت لهم موسم"
وتابع: رفضت التجديد لهم وحاولت العودة للدوري المصري ولكن لم استطيع، "طلع عليا سمعة إني بتاع مشاكل" ولم اجد أي نادي في مصر يرغب في ضمي.
واكمل: وصل لي عرض من ذات راس الأردني وبالفعل انضممت لهم.
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