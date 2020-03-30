شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأهلي عرض على أحمد فتحي 22 مليونا لموسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور أن أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تلقى عرضاً من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بالتجديد لموسمين مقابل 22 مليونا.

أضاف الغندور خلال برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك أن العرض الذي تلقاه اللاعب يقضى بحصوله على 11 مليونا في الموسم الواحد مثلما يحصل على وليد سليمان.

أوضح الغندور أن أحمد فتحي طلب الحصول على 32 مليونا بالتساوي مع العرض الذي تلقاه من نادي بيراميدز وأنه يرى ان هذا التجديد سيكون الأخير له في مسيرته الكروية.

تابع خالد الغندور أن طلب اللاعب مهلة للتفكير لأنه يقيم الأمور بالكامل من كافة الاتجاهات وإن كانت مطالب اللاعب المالية سيصر عليها لأنه يمتلك شخصية عنيدة للغاية ولن يتنازل بسهولة عن مطالبه المالية.

حرص مسئولو النادي الأهلي على استطلاع رأي المدير الفني السويسري رينيه فايلر حال تعثر المفاوضات مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق خلال الفترة الحالية.

وطلب أحمد فتحى لاعب النادي الأهلي، مهلة 48 ساعة، للرد على عرض القلعة الحمراء، بخصوص تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجالي.

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وأعلن النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات عقدت اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد لأحمد فتحى بمقابل مادي يليق بخبراته، وطلب اللاعب مهلة 48 ساعة للرد وحسم الأمر .

وأكد المدرب السويسري لإدارة النادي الأهلي أنه ابدى موافقته على التجديد الا انه لن يتدخل في الأمور المالية الخاصة بتعاقد النادي واللاعب خاصة وأنها مسألة تخص مجلس الإدارة واللاعب وهو يقدر مسئوليات كل طرف.

وتحدث فايلر مع سيد عبد الحفيظ، حول الحاجة الفنية للاعب مشدداً على أنه يؤمن بقدرات أحمد فتحي كلاعب محوري وأن الأمر متروك للإدارة في تجديد عقد اللاعب من عدمه وأنه لن يعترض على رحيل اللاعب لأي سبب يتعلق بالنواحي المالية لأنه أمر بعيد عن اختصاصاته الفنية.

ويمتلك الأهلي في الجبهة اليمنى محمد هاني الذي يعتبر اللاعب الأساسي والذي يعتمد عليه الجهاز الفني حالياً حيث استطاع النجم الشاب في اثبات أحقيته بالتواجد بين الكبار.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.