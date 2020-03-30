شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: مبادئ الأهلي صنعت "عبدة أصنام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق تعامل إدارة الأهلي مع شريف إكرامي وحسام عاشور، واصا طريقة رحيلهم بالمهينة.

وقال يونس في تصريحات خاصة: "اللي أسمها مبادئ في الأهلي صنعت عبدة اصنام، واللاعيبة لازم تعرف أن مفيش حاجة أسمها مبادئ، فيه انت بتقدم أيه وتسوى كام".

وأكد يونس أن إدارة الأهلي أهانت إكرامي وعاشور، وكان يجب وضع سيناريو أفضل لرحيلهم عن القلعة الحمراء بعد مسيرتهم المشرفة مع النادي والإنجازات التي حققوها.

ووافق مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على رحيل شريف إكرامى عن القلعة الحمراء، مع توجيه الشكر له على ما قدمه للفريق خلال 25عاما. وكان شريف إكرامى قد أعلن فى وقتٍ سابق رغبته فى الرحيل عن الأهلى نهاية الموسم الجارى من أجل المشاركة، لتنقسم الجماهير الحمراء بين مؤيد للقرار ومعارض لفكرة رحيل الوحش عن التتش.

وكشفت بعض التقارير أن شريف إكرامى توصل لاتفاق مع نادى بيراميدز على الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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شريف إكرامى (36 عاما) من أبناء قطاع ناشئى الأهلي، ورحل عنه فى 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر فى 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب للدوري المصري ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلي بجانب لقبين دوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقي، وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور، كابتن الأهلى، بعدما أكد اللاعب أن النادى طلب منه الاعتزال أو اللعب لنادٍ آخر ليفجر قنبلة فى الأوساط الكروية ما بين متعاطف معه ومعارض لفكرة رحيله عن القلعة الحمراء ومؤيد للخطوة.