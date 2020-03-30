شكرا لقرائتكم أنباء عن إصابة لاعب مصارعة مصري بـ"كورونا"..واتحاد اللعبة:ليس على قوتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت خلال الساعات الماضية أنباء قوية عن إصابة محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة السابق بفيروس كورونا، خلال تواجده فى أمريكا، حيث يلعب هناك لأحد الأندية بعد الرحيل عن مصر منذ عامين.

وتداولت صور للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو متواجد فى إحدى المستشفيات ويستعين بالكمامة، ليتواصل الخليج 365 مع عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، لمعرفة حقيقة إصابة محمود فوزي بالفيروس .

من جانبه، أكد عصام نوار أن محمود فوزي لا يمثل منتخب مصر، وليس على قوتها، خاصة وأنه هاجر منذ عامان إلى الولايات المتحدة ، و قبل السفر تم التحقيق معه وإيقافه لمدة 4 سنوات بعد ما بدر منه من سب للاتحاد عبر الفيس بو ك، ونشر فيديوهات مسيئة للاتحاد، و التشكيك فى اختيارات المنتخب.

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وأضاف نوار أن الاتحاد ليس مسئولا عن اللاعب منذ رحيله عن مصر وحتى الوقت الحالى، فى ظل إيقافه والذى لم ينتهى حتى وقتنا هذا .

كان محمود فوزى لاعب منتخب المصارعة، قد ظهر منذ عامان وهو يرتدى تى شيرت المنتخب الأمريكى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، وعلق على الصورة، أنه فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ونشر اللاعب فيديو يحكى فيه اضطهاد الاتحاد له واستبعاده من بطولة البحر المتوسط على حساب لاعب آخر بسبب المجاملات والمصالح الشخصية.

يذكر ان اتحاد المصارعة اكد انه ليس لديه لاعبين عالقين خارج البلاد فى الوقت الحالى ، و انه سيتم الرد على الاولمبية بذلك بعد وصول خطابات رسمية للاستفسار .