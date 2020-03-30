شكرا لقرائتكم خالد الغندور: حسام عاشور طلب من الخطيب 20 مليون جنيه للاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشترط حسام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الحصول على 20 مليون جنيه مقابل الموافقة على قرار الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

أكد خالد الغندور أن اللاعب الدولي صاحب الـ34 عاماً طلب من محمود الخطيب الحصول على 20 مليون جنيه مقابل الاعتزال داخل الأهلي على أن يسوق الأهلي مباراة اعتزاله لصالح القلعة الحمراء.

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وقال الغندور أن حسام عاشور يمتلك عروضاً من انبي والاتحاد السكندري والجونة وأنه يعي تماماً أنه قادر على حصد ما يقرب من 12 مليون جنيه في المواسم الثلاثة المقبلة وأن النادي الأهلي مطالب بتعويضه لو أرادت إدارة النادي الحفاظ على تاريخه داخل جدران القلعة الحمراء.

وأوضح الغندور أن الخطيب حاول اقناع اللاعب الا انه فوجئ بقرار كابتن الفريق بطلب الملايين العشرين وهو الأمر الذي أثار حالة من اللغط داخل الأهلي بسبب موقف حسام عاشور.