شكرا لقرائتكم خالد الغندور: المقابل المالي يفصل الزمالك عن التعاقد مع عمر جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" أن الزمالك يحتاج التدعيم الى عدة مراكز من بينها المدافع الأيمن والأيسر وأن هناك تقارب حول عودة احمد فتوح من جديد لاعب سموحة، بالإضافة الى عمر جابر نجم بيراميدز بالإضافة الى مهاجم جديد.

أضاف خالد الغندور أن الزمالك لديه رغبة قوية في التعاقد مع عمر جابر الا ان قيمة تعاقد اللاعب كبيرة للغاية مع بيراميدز ولا يستطيع النادي الوفاء بها ومن الممكن أن يحدث تقارب بين الطرفين خاصة وأنه أحد أبناء النادي المخلصين.

وشدد الغندور على أن الثنائي من نجوم الدوري المصري ويستطيعون تقديم الكثير للزمالك حيث أن أمد فتوح لاعب قوي وأساسي بالمنتخب الأوليمبي واكتسب خبرات كبيرة في سموحة، بينما الثاني أحد أعمدة منتخب مصر الأول خلال السنوات الماضية.