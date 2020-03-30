شكرا لقرائتكم محمد طلعت: حلمت باللعب وسط نجوم الأهلي ورفضت الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد طلعت مهاجم سموحة إن اللعب وسط نجوم الأهلى كان حلمه موضحا أن رفض الانتقال للزمالك من أجل اللهب وسط مع نجوم القلعة الحمراء.

وقال طلعت خلال تصريحات إذاعية: "حلمت باللعب وسط نجوم الأهلي، تريكة وبركات وجمعة وغالي وفلافيو وشوقي وجوزيه كان سببا في وجودي مع الأهلي، بعدما شاهدني خلال بطولة أفريقيا للشباب"

أضاف طلعت: " كنت املك عرض من الزمالك ولكني فضلت الإنتقال للأهلي لان كان حلمي اللعب وسط نجوم هذا الجيل

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وعن ابرز مواقفه مع جوزيه قال: "خلال مواجهة طلائع الجيش، كان الاهلي متأخر بهدف وكان الخواجة في قمة غضبه وأشار لي بالتسخين، ولكني "اتخضيت" ولم أستطع التحرك من مكاني، ليطلب مني أسامة حسني التسخين."

واكمل: لم اتحرك من مكاني حتى طلب مني مرة أخرى التسخين بشكل إنفعالي، وبالفعل استجبت وقمت بعملية التسخين وانا في قمة التوتر، وزاد توتري عندما علمت بانني بديلا لاحمد حسن الذي خرج متذمرا.

وأفصح : جوزيه قبل نزولي نصحني بعدم الإلتفات لأحد في الملعب، واللعب فقط من أجل ابراز موهبتي وامكانياتي، حديثه معي قبل المشاركة حمسني بشكل كبير، ولقيت معاونة كبيرة من زملائي داخل الملعب.