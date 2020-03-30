شكرا لقرائتكم محمد طلعت: دكة الاهلي لم تغضبني وكنت أحلم برؤية نجومه فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد طلعت لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، أنه لم يغضب يوماً عند جلوسه إحتياطياً على دكة الأحمر.
وقال طلعت خلال تصريحات إذاعية :" لم اغضب يوما من جلوسي احتياطيا مع الاهلي عندما اتدرب مع "متعب" مثلي الأعلي واجاوره في غرفة خلع الملابس، فكيف اغضب عندما اجلس له احتياطيا ؟
أضاف:"كيف اغضب وانا اجاور متعب وفلافيو وتريكة في الملعب؟ لم اغضب يوما وكان حلمي رؤيتهم فقط، فكيف اغضب عندما اتواجد بينهم".
وتحدث طلعت عن أزمته مع سموحة قائلا :"وقعت للمقاولون العرب موسم، ووقتها كان لدي اكثر من عرض واحب فرج عامر فهو شخص ناجح، وكنت قد حصلت على مقدم تعاقد للعب مع الفريق السكندري.
أكمل : بعدها قمت بالتمديد مع المقاولون العرب على ان أعيد مقدم التعاقد للفريق السكندري كنت قريب من الإيقاف لولا تدخل مدير أعمالى سمير صلاح، واشكر المقاولون العرب على مساندتي خلال هذه الازمة.
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