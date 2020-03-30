شكرا لقرائتكم ننشر أسماء 6 لاعبين و مدربين عالقين خارج مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية تلقى اللجنة الاولمبية برئاسة هشام حطب اخطارات من 6 لاعبين و مدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة الى وطنهم .

كشف مصدر باللجنة الاولمبية ان الرياضيين العالقين بالخارج ويرغبون فى العودة الى مصر هم كل من ..

1- محمد مصطفى حنيدق مدرب كرة قدم بنادي أبها السعودي وغادر مصر يوم 25 فبراير الماضي

2- محمد محمد عبدالمنعم مدرب كرة قدم بنادي ابها السعودي وغادر القاهرة يوم 2 مارس الحالي.

3- حسن السيد أمين مدرب كرة قدم بنادي الباحة السعودي وغادر القاهرة في شهر يناير الماضي.

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4- مصطفى فرماوي صلاح لاعب كرة قدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي وغادر القاهرة يوم 15 يناير الماضي.

5- أبوحليمة محمد السعيد لاعب مصارعة رومانية متواجد في المغرب

وفيما يخص الاخطار السادس فمازالت بياناته لم تكتمل حتى الان ، ليتم الاعلان عن اسمه و اللعبة و البلد التى يتواجد بها .

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد طلب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن فى إطار حرص مسئولى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على أبناء مصر العالقين فى الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشى فيروس كورونا.