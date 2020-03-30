شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك يتمسك برباعى حراسة المرمى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي أن مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بتواجد الحراس الأربعة في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

أضاف خالد الغندور أن النادي ملتزم بتعاقده مع الرباعي وان كانت هناك مطالب لحارس في الخروج سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

وشدد خالد الغندور أن قرار تخفيض رواتب اللاعبين يحتاج حسم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو كاف خاصة وأن مثل هذه الأمور تدار في بعض الدول بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا خاصة بعد اعلان تخفيض رواتب لاعبي برشلونة بنسبة 70%.