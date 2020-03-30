شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر خلاف الـ5 ساعات بين الأهلي وأحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الشد والجذب سيطرت علي مفاوضات لجنة التخطيط بالأهلي مع احمد فتحي نجم دفاع الفريق والذي طلب مهلة ٤٨ ساعة قبل اعلان موقفه النهائي سواء بالتجديد للأهلي او الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي كواليس الخلاف بين الطرفيين الذي امتد لمدة ٥ ساعات حيث عرض الأهلي على فتحي التجديد لمدة موسمين على ان يتقاضي ١١ مليون في الموسم الواحد مع اعفائه من نسبة المشاركة في الوقت الذي طلب احمد فتحي الحصول على ١٥ مليون جنيه في الموسم الواحد،

من جانبها وجدت لجنه التخطيط ان طلبات الجوكر تفوق صلاحياتها ليتم نقل الموضوع برمته لمجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب والذين رفضوا طلب فتحي واكدوا ان هناك رقم معين للاعبي الفئه الأولي لا يمكن باي حال من الأحوال تخطيه وهو الأمر الذي تم ابلاغه لفتحي والذي رفض في بداية الأمر قبل ان يتم اقناعه بالنهاية في الحصول علي مهله للتفكير وهو الأمر الذي وافق عليه في النهاية.