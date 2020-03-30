تفاصيل أزمة تجديد لـ أحمد فتحي: طلب 16 مليون جنيه أو المساواة بـ معلول.. وبيراميدز يغري الجوكر بالملايين.. والأهلي: "زيك زي وليد سليمان"

تعثرت مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي كابتن الفريق بعدما طلب الجوكر الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد قائلا:" أخرموا السقف زي ما عملتوا مع صلاح محسن".

رفض أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي تجديد تعاقده مع النادي الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وطلب مهلة 48 ساعة للتفكير في العرض لحسم مصيره طبقا لبيان النادي الأهلي.

بيراميدز يحاول خطف فتحي

كشف مصدر مقرب من أحمد فتحي عن أن سبب فشل جلسة تجديد تعاقد اللاعب مع إدارة الأهلي التي أقيمت اليوم، هو العرض المقدم من نادي بيراميدز الذي اقترب من التوقيع مع اللاعب بعد إنهاء الاتفاق علي كل الأمور.

وجاء عرض بيراميدز بحصول أحمد فتحي على 16 مليون جنيه صافي خالصة الضرائب ونسبة المشاركة لمدة موسمين، وأن اللاعب ووكيله نادر شوقي انهيا الاتفاق مع إدارة بيراميدز علي كل الأمور والتفاصيل التعاقدية، وأن إدارة الأهلي قدمت للاعب أعلي قيمة عقد داخل الفريق وهي ما يقرب من 11 مليون جنيه، لمدة موسمين، خالصة الضرائب، إلا أنه رفض، وتم إعفاؤه من نسبة المشاركة أيضًا بناءً علي رغبته ولكنه رفض أيضًا وطلب مهلة 48 ساعة للتفكير.

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واجتمع فتحي مع لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح لمدة 5 ساعات اليوم الاثنين في حضور زكريا ناصف وخالد بيبو ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ ومدير لجنة التعاقدات أمير توفيق، وطلب مهلة 48 ساعة للتفكير في العرض المقدم له.

وأكد مصدر لـ“القاهرة 24” أن لجنة التخطيط عرضت على أحمد فتحي 11 مليون جنيه في الموسم أسوة بوليد سليمان والتجديد لمدة موسمين، إلا أن فتحي رفض المساواة بالحاوي وطلب الحصول على نفس راتب علي معلول الظهير الأيسر التونسي، المقدر بمليون دولار.

وتابع المصدر، أن لجنة التخطيط أبلغت فتحي بأنهم لن يستطيعوا زيادة عقده عن وليد سليمان، ورد الجوكر: “اخرموا السقف، زي ما عملتوا مع صلاح محسن قبل كده وحصل على 12 مليون جنيه في الموسم”.

نادر شوقي عن عدم تجديد أحمد فتحي: اسألوا الأهلي

وشدد الجوكر للجنة التخطيط على أنه تناول كثيرا للعب للأهلي بعكس ما يتردد في الشارع الكروي، وذكرهم بعودته من أم صلال القطري بعدما تلقى اتصالا هاتفيا يطالبه بالعودة وترضيته ماليا إلا أنه لم يتم تقديره ماليا بالشكل الأمثل، حتى إنه كان يحصل على 6 ملايين جنيه في الموسم وفوجئ بأن صلاح محسن يحصل على 12 مليون جنيه في الموسم.

كما ذكر المصدر أن فتحي أبلغ لجنة التخطيط بأنه لولا الحاجة إلى خدماته كان سيتم معاملته مثلما حصل مع حسام عاشور ورفض تجديد تعاقده بنهاية الموسم الجاري.