نائب رئيس الاتحاد الألماني يرجح إعلان "إلغاء" ويمبلدون الأربعاء

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رجح نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة المضرب ديرك هوردورف ان يعلن منظمو بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب، "إلغاءها" هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى "كوفيد-19" الى تعليق منافسات كرة المضرب حتى السابع من حزيران/يونيو على الأقل، وتجميد مختلف النشاطات حول العالم. وأشار منظمو البطولة الإنكليزية المقررة بين 29 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، الى انهم سيعقدون اجتماعا هذا الأسبوع للبحث في مصيرها، وسط خيارات عدة مطروحة أبرزها "التأجيل أو الإلغاء".

لكن المسؤول الألماني رأى في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت الإثنين، ان "الأمر لم يعد بمثابة شائعة، سيعلنون الإلغاء".

وأشار الى ان القرار سيصدر بعد غد الأربعاء.

وأضاف هوردورف "يمكن خوض رولان غاروس في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر، لكن ليس ويمبلدون بسبب الأرضية العشبية التي تكون رطبة جدا".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب بشخص رئيسه برنار جيوديسيلي قرر تأجيل بطولة رولان غاروس من موعدها الأصلي (24 أيار/مايو حتى السابع من حزيران/يونيو)، الى الفترة من 20 أيلول/سبتمبر حتى الرابع من تشرين الاول/اكتوبر، في قرار لقي انتقادات في عالم الكرة الصفراء لكونه اتخذ من دون تشاور مع الأطراف المعنيين.

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وعلق نائب رئيس الاتحاد الالماني على الخطوة الفرنسية بالقول "ما قام به الرئيس برنار جيوديسيلي مقزز بالنسبة الى كرة المضرب والى فرنسا. أنا واثق من انه شعر بالذعر لان ثمة انتخابات تقترب (رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب)" والمقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف "لا احد ضد رولان غاروس، انها بطولة رائعة وهامة جدا. اذا كانت ثمة فرصة لإقامتها، سيكون الجميع سعداء. لكن الطريقة التي تم فيها الاعلان، غياب التصفيات، الموعد...الأمور لا تسير بهذه الطريقة!".

وتابع "اذا واصلنا بهذه الطريقة ستموت كرة المضرب"، علما بأن هوردوف لم يستبعد أيضا عدم إقامة رولان غاروس في الخريف المقبل.

وأدى تفشي فيروس كورونا الذي تسبب بنحو 34 ألف حالة وفاة معلنة حول العالم، الى تعليق مختلف النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة، وتأجيل أحداث كبرى كانت مقررة في صيف العام الحالي، أهمها أولمبياد طوكيو وكأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم، الى العام 2021.

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