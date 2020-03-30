أساطير ونجوم لا يحبون مشاهدة كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ابراهيم علي:

"ليست لدي أي فكرة عن كرة القدم، ولا أشاهد الكثير من المباريات، في بعض الأحيان يسألونني عن اسم لاعب وليس لدي أي فكرة عنه".. هكذا اعترف مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، بعدم متابعته لمباريات كرة القدم ، وهو يعتبر آخر اللاعبين الذي اعترفوا بعدم متابعته لكرة القدم على الرغم من ممارستها.

العديد من لاعبي الساحرة المستديرة صرحوا بعدم مشاهدتهم لمباريات كرة القدم عبر شاشة التلفزيون ويفضلون القيام بأنشطة آخرى، على الرغم من ممارستهم للعبة.

جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، من أبرز اللاعبين الذين لا يفضلون متابعة كرة القدم، ومن المعروف عنه حبه ومتابعته لرياضة الجولف.

وتأتي رياضة الجولف في المقام الثاني قبل ناديه ريال مدريد، حيث يحرص النجم الويلزي على ممارستها من وقت لآخر سواء في عطلته أو فترات توقف الدوري الإسباني.

وكان بيل أشهر في وقت سابق علم خلال إحدى مباريات منتخب بلاده ويلز كُتب عليها: "ويلز، جولف، مدريد"، في إشارة إلى أولويات جاريث بيل، وحبه لبلاده ولعبة الجولف قبل فريقه ريال مدريد.

بل وأن بيل سبق وصرح بأنه سيمارس الجولف عقب اعتزاله: "حين أتخذ قرار الاعتزال سأتجه لممارسة رياضة الجولف، أفضل البقاء في ملعب الجولف، لكل شخص منا اهتماماته الخاصة، وحين أعتزل أريد حياة مريحة وأكثر هدوءا، أفعل فيها ما أحبه".

كارلوس تيفيز هو الآخر صرح بأنه يفضل بمشاهدة الجولف على متابعة مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون.

Advertisements

وقال تيفيز في تصريح سابق: "أنا لا أشاهد أي مباراة لكرة القدم على شاشة التلفزيون إلا لو كانت مباراة تجمع ريال مدريد وبرشلونة".

وأضاف: "إذا كانت هناك مباراة آخرى وبطولة للجولف، سأختار أن أشاهد الجولف بالطبع، أنا لا أحب كرة القدم، ولم أكن مشجعاً لكرة القدم في يوم ما، أنا أحب فقط أن أمارس كرة القدم وأن تكون الكرة بين قدمي".

رونالدينيو الذي يُعتبر من أمهر لاعبي كرة القدم عبر التاريخ هو الآخر لا يُفضل مشاهدة كرة القدم: "لا أطيق مشاهدة المباريات، أحب أن ألعبها فقط، لا أستطيع أن أظل لمدة 90 دقيقة أشاهد مباراة كرة قدم على التلفزيون، أشاهد الملخصات فقط".



قائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هو الآخر يرفض مشاهدة كرة القدم على التلفزيون، ولكن بسبب أنها تُشعر زوجته بالملل.

وقال ميسي في تصريحات سابقة: "لا أشاهد كرة القدم عبر التلفزيون، لأن زوجتي أنتونيلا تشعر بالملل من ذلك، أُفضل مشاهدة أفلام الأطفال مع ابني تياجو".

أغلى لاعب في العالم بمبلغ 222 مليون يورو، نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هو أحد اللاعبين الذين لا يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم.

وصرح نيمار في وقت سابق قبل انتقاله لفريق باريس سان جيرمان: "لا أحب مشاهدة مباريات كرة القدم عندما لا ألعب لبرشلونة، لا أشاهد ريال مدريد أو أي فريق أخر، لذلك لا أستطيع أن اعطيك رأي بخصوصهم".