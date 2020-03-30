32 مليون جنيه.. الخليج 365 يكشف تفاصيل مطالب فتحي والخلاف مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل العرض المالي المقدم لأحمد فتحي ظهير الفريق لتجديد تعاقده خلال الفترة الحالية، والذي طلب اللاعب مهلة 48 ساعة للرد عليه.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة الخليج 365، أن أحمد فتحي طلب الحصول على مبلغ 16 مليون جنيه في الموسم الواحد لتجديد التعاقد.

وأوضح المصدر، أن الأهلي عرض حصول فتحي على 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع تحمل ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلًا من أن يتحملها اللاعب نفسه.

وشدد المصدر، أن الأهلي عرض على فتحي إعفاءه خصم نسبة 25% من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات.

Advertisements

ويتم خصم مبالغ مالية من عقود اللاعبين في حالة عدم مشاركتهم في حد أدنى من المباريات، وهو ما عرض الأهلي إلغاءه في عقد فتحي الجديد.



وشدد المصدر، أن الأهلي عرض على فتحي إعفاءه من خصم نسبة 25% من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات.

واختتم المصدر، أن مقدم التعاقد الذي عرضه بيراميدز على فتحي أعلى أيضًا مما عرض الأهلي خلال الجلسة التي عقدت اليوم، الإثنين.

الجدير بالذكر أن مصدر مسؤول في النادي الأهلي كان قد أكد أن فتحي طلب الحصول على مهلة 48 ساعة قبل الرد على عرض النادي، في ظل وجود عرض باهظ من بيراميدز.