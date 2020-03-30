مصدر يكشف لمصراوي كواليس الاجتماع مع فتحي وسبب تأجيل التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، تفاصيل الجلسة التي جمعت مسؤولي الفريق مع أحمد فتحي للتفاوض حول تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فتحي اجتمع مع لجنة التخطيط اليوم، الإثنين، في الوقت الذي تواصل فيه محمود الخطيب رئيس النادي معهم بشكل مستمر خلال الجلسة.

وأوضح المصدر، أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضًا يتضمن موافقة على مطالب فتحي وهو ما تم الإشارة له خلال التفاوض الذي تم بالجلسة.

وطلب مسؤولو الأهلي الرأي النهائي لفتحي بعد تقديم العرض، إلا أن اللاعب طلب مهلة 48 ساعة قبل الرد النهائي سواء بالإيجاب أو السلب.

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وكان النادي الأهلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي، أن فتحي أبلغ مسؤولي القلعة الحمراء بطلب مهلة لمدة يومين قبل الرد على العرض المقدم، بدون الإشارة إلى أسباب.

وكشف المصدر عن طلب المهلة من جانب فتحي، حيث أعلن أن نادي بيراميدز تقدم بعرض باهظ للاعب من أجل التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

واختتم المصدر، أن العرض الذي تقدم به بيراميدز لفتحي يفوق ماديًا ما تقدم به الأهلي، وهو ما دفع اللاعب لعدم التوقيع مع الأهلي خلال جلسة الإثنين.

الجدير بالذكر أن العرض الذي تقدم به الأهلي لفتحي يقضي بتواجده مع الفريق لموسمين، بينما طلب بيراميدز التعاقد معه لثلاثة مواسم.