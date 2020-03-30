شفاء مدرب جالاتا سراي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن عبدالرحيم البيرق رئيس نادي جالاتا سراي التركي، شفاء نائبه يوسف جوناي، وفاتح تريم المدير الفني للفريق من فيروس كورونا.
ووفقًا لما أكده البيرق في تصريحات قناة أي سبور التركية، فإن جوناي وتريم غادرا الحجر الصحي الخاص بهما بعدما تأكد شفاءهما من الفيروس.
وخضع الثنائي لفحوصات وتحاليل طبية أثبتت تحول العينات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، لتنتهي رحلتهما التي أمتدت لأيام مع الإصابة بالمرض.
وكان فيروس كورونا قد تفشى في تركيا خلال الأيام الماضية، لترتفع حالات الإصابة به إلى 10827 حالة حتى اليوم، الإثنين، وفقًا للأرقام الرسمية.
الجدير بالذكر أن الدوري التركي ظل منتظمًا في مبارياته بصورة طبيعية، قبل أن يتم إيقافه لأجل غير مسمى منذ أيام قليلة ماضية.
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