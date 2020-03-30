تقارير مغربية: الأهلي يقطع الطريق على حلم أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد تقارير مغربية أن النادي الأهلي أفسد حلم مهاجمه المغربي وليد أزارو بالانتقال بصفة نهائية إلى الاتفاق السعودي الذي يلعب له حاليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقالت صحيفة "المنتخب" مساء اليوم الإثنين إن الأهلي رفض بيع عقد أزارو للاتفاق، ليقطع بذلك الطريق على حلم المهاجم المغربي وناديه السعودي بالتوقيع على عقد طويل الأمد بينهما.

وأضافت أن الاتفاق كان يسعى لبدء مفاوضات ضم أزارو إلى صفوفه بشكل نهائي، لكن الأهلي أعلن في تصريحات تلفزيونية أن اللاعب سيعود مع نهاية الموسم إلى القلعة الحمراء لحاجة فريقه إليه بالمرحلة المقبلة.

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وكانت تقارير سعودية كشفت أن نادي الاتفاق سيسعى مع ذلك إلى ضم أزارو من خلال محاولة إقناع إدارة الأهلي بالحصول عليه، خصوصا بعد تسجيله لحضور قوي خلال مشاركاته بالدوري السعودي.

وكان صاحب الـ24 عامًا انتقل معارا لمدة 6 أشهر إلى الاتفاق في يناير الماضي، في ظل حاجة الأهلي لإخلاء أحد مقاعد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.

يُذكر أن الهدّاف المغربي شارك مع الاتفاق في سبع مباريات، بمعدل 499 دقيقة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.