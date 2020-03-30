اشتباه في كورونا. مدافع الإسماعيلي يكشف كواليس10 ساعات عصيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

تحدث مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي محمد مجدي عن عدد من الامور بعد أن كان هناك اشتباه باصابته بكورونا .



وقال مجدي في تصريحات لمصراوي:" بالطبع كنت أتابع حالات الإصابة التي تحدث بفيروس كورونا حول العالم وكنا في المغرب وقت تفشي الفيرس وكنا نتبع كل الاجراءات الوقائية وكانت التحركات بالنسبة لنا في آضيق الحدود .

وأضاف:" لم يكن القلق يسيطر علينا ونحن متواجدين في المغرب بالدرجة الكبيرة وكما أكدت كنا نتخذ كل الاجراءات الوقائية".

وواصل: وقت ان شعرت في الاشتباه بإصاباتي بكورونا أن هذه هي الفترة الاصعب في حياتي وكان يوم من أصعب ايام حياتي لم أنساها أبدا".



وعن رد فعل أسرته وأصدقائه فقال ان الكل كان في حالة قلق غير طبيعي ومرت على الجميع اللحظات بشكل صعب للغاية .

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وأوضح، أنه عندما توجه إلي الحجر الصحي وجد رعاية طبية متميزة، وكنت حريص على نشر صورتي حتى يشاركني الجميع الدعاء.في محنتي .

وتابع:" عندما وجدت أن العينة سلبية سيطرت على شخصي حالة من الارتياح غير مسبوقة".

واستطرد:" بعد الخروج من الحجر الصحي فالكل يتعامل معه بشكل طبيعي الآن".

وأشار إلى أنه من أكثر الأشياء التي كان يخشاها وقت الاشتباه بالفيروس هو إصابة اسرته وعندما شعرت بالاعراض لم يفكر في اي شيء سوى أن يتوجه إلي المستشفى مباشرة .

وعن رؤيته لفترة التوقف الحالية للنشاط الرياضي فقال اهم شيء الآن هو صحة الإنسان ولا أحد يفكر في اي شيء الآن إلا وان نمر من هذه الظروف الصعبة ونحرص على أداء التدريبات في المنازل.