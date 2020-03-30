محمد طعت: لم أغضب بسبب دكة بدلاء الأهلي

أكد محمد طلعت لاعب الأهلي السابق وسموحة الحالي، أنه لم يشعر بالغضب على الإطلاق بعد أن تواجد فترة طويلة على مقاعد البدلاء أثناء تواجده بين جدران القلعة

الحمراء.

وقال طلعت خلال تصريحات إذاعية لنجوم إف إم "لم أشعر بالغضب لتواجدي إحتياطياً مع الأهلي، فعندما أتدرب مع عماد

متعب الذي أعتبره مثلي الأعلي ةأجاوره في غرفة خلع الملابس، فكيف أغضب حينها من تواجدي على دكة البدلاء".

وواصل "لقد كنت أتمنى رؤية هؤلاء الاعبين أمثال متعب وفلافيو وابو تريكة، ولم أغضب يوما من التواجدي كبديل".