محمد طلعت : مانويل جوزيه سبب إنضمامي للاهلي.. وتلك هي نصيحته لي

أكد محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق وسموحة الحالي، أن البرتغالي مانويل جوزيه كان هو السبب في تواجده بين جدران القلعة الحمراء.

وقال طلعت في تصريحات إذاعية عبر نجوم إف إم أنه بعد المستوى الذي قدمه مع منتخب مصر للشباب خلال بطولة أفريقيا، كان مانويل جوزيه المدير

الفني السابق للأهلي يتابعه وهو سبب تواجده في الفريق الأحمر.

وعن أبرز موافقه مع جوزيه أشار "كان الأهلي يواجه طلائع الجيش وكان متأخر بهدف، وكان المدرب في قمة الغضب وحينما أشار لي بإجراء عمليات الإحماء تسمرت

من الفزع ليطلب من أسامة حسني التسخين".

وتابع "ظللت في مكاني حتى طلب مني اجراء عمليات التسخين بشكل إنفعالي، ونفذت أوامره وانا في قمة توتري والذي ازداد بعد أن علمت إني سأكون بديل لأحمد حسن".

واختتم "جوزيه نصحني بعد الألتفات لأي شخص في الملعب، والتركيز على إبراز موهبتي وإمكانياتي، لقد حمسني كثيراً قبل المشاركة، ووجدت مساندة من زملائي في الملعب".